Дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на півдні.

Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

"На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не увірвалися в населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках. На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонську лінію фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на півдні", - йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають, що навряд чи наступного тижня ситуація істотно зміниться. Російські війська наразі, ймовірно, готові лише до обмежених локальних нападів, рідко залучаючи більше роти військ.

"Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться створити надійні, віддані війська для наступальних операцій", - додали у відомстві.

Раніше розвідка США повідомила, що у російських загарбників закінчуються боєприпаси, що пришвидшує процес зменшення їхнього наступального потенціалу.

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