Спікер та віце-спікер парламенту висловились щодо злочинів окупантів.

Після викриття звірств, які чинила російська армія в Бучі, Гостомелі та Ірпені, кожна країна, яка вагатиметься у запровадженні ембарго на енергоносії з Росії, є "прямим спонсором геноциду Українського народу".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Кожен барель нафти, кіловат електроенергії, тонна вугілля, що будуть закуплені в РФ, відтепер просякнуті кров'ю тих, кого знищили рашисти. Та енергія, яка буде з цих носіїв, - це життєва енергія, яку відібрали в кожного невинно вбитого українця", - підкреслив він.

Своєю чергою віце-спікер парламенту Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook підкреслила, що "фото і кадри звірств російських окупантів зі звільнених міст і сіл Київщини неможливо забути".

"Тілами вкрита земля, братські могили цивільних громадян - чоловіків, жінок, дітей, покалічені, спалені тіла… зі зв'язаними руками… Це воєнні злочини, за які відсутній термін давності, і за які мають нести покарання ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував! Це неспростовні факти геноциду Українського народу!", - наголосила вона.

Віце-спікер додала, що Європа і весь світ мають "відкрити очі на ці злочини". "РФ має бути негайно виключена з ООН, а також з Ради ООН з прав людини - з усіх міжнародних організацій та інституцій", - підкреслила Кондратюк.

Крім того, депутат наголосила, що Україна повинна мати можливість негайно отримати від міжнародної спільноти все необхідне озброєння, в тому числі наступальне, щоб зупинити російський терор і захистити своїх людей від геноциду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що світ має жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, нині звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань. Більшість також вбито пострілами у потилицю.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, скоєного путінською армією.

Вас також можуть зацікавити новини: