Покровськ - це напрям головного удару для росіян, зазначив начальник ГУР.

У листопаді, коли спецпідрозділ ГУР на гелікоптерах висалився у Покровську, ситуація там була критична. Про це в інтерв’ю Суспільному сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, Покровський - це напрям головного удару ворога.

"Це суто військове планування, не шукайте тут якогось подвійного дна", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що висадка в Покровську спецпідрозділу ГУР із гелікоптерів була зумовлена тодішніми реаліями, які "були не дуже сприятливими, м'яко кажучи". За словами начальника української розвідки, спецпризначенці виконували завдання загальновійськового підрозділу, і за роки повномасштабної війни таке дуже часто відбувається, адже не вистачає людей.

На думку Буданова, висадка з гелікоптерів в тій ситуації була виправданою, попри активне активне використання ворогом дронів.

"Ми одномоментно різко наростили свою присутність в одній точці, у конкретно взятій точці", - сказав він.

Розвідник пояснив, що на той момент ситуація була критична:

"І іншого варіанту як мінімум я і люди, які зі мною працюють, не бачили".

Інші заяви Буданова про Покровськ

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки розкрив правду про ситуацію навколо Покровська. Він, зокрема, пояснював, навіщо було проводити операцію з відправлення десанту на гелікоптерах і подальшої висадки на північний край промислової зони міста.

Буданов зауважив, що коли спецпризначенці ГУР після висадки в місті змогли пробити наземний коридор для додаткових українських сил, у Росії перестали казати, що Покровськ взятий. Натомість, росіяни почали казати, що "йде просування, йде успіх і є багато боїв".

