За його словами, повна окупація Покровська може стати великою перемогою російських загарбників.

Сили оборони продовжують триматись у Покровську, хоча ситуація стала максимально напруженою. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

"Максимально важка ситуація з Покровськом і навколо нього. Але, разом з тим, якось ще тримаємось", - відзначив Буданов.

Він пояснив, навіщо було проводити операцію з відправлення десанту на гелікоптерах і подальшої висадки на північний край промислової зони Покровська.

"Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбувалося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста, коли Герасимов доповідав Путіну про те, що "місто взято". І ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили - ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення", - наголосив Буданов.

Він зауважив, що коли спецпризначенці ГУР після висадки в місті змогли пробити наземний для додаткових українських сил, у Росії перестали казати, що Покровськ взятий. Натомість, росіяни почали казати, що "йде просування, йде успіх і є багато боїв".

Очільник ГУР додав, що місто Покровськ стало ключовим елементом російської пропаганди.

"Це велика буде для них перемога, якщо так станеться [захоплення міста - УНІАН]", - вважає Буданов.

Однак, для України ситуація у дипломатичному плані в разі втрати Покровська виглядатиме "рівно навпаки". Буданов зазначив:

"Проте будемо сподіватися, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових, перш за все, бійця в окопі - дасть своє, і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно".

Війна в Україні - ситуація біля Покровська

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не можуть прорвати українську оборону Покровська і намагаються вдаватися до хитрощів з метою обходу міста.

Загарбники цього року постійно переносили "дедлайни" щодо захоплення Покровська. Наразі вже є інформація, що кінцеві терміни зміщуються на літо 2026 року.

