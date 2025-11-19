Сили оборони продовжують триматись у Покровську, хоча ситуація стала максимально напруженою. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю 24 Каналу.
"Максимально важка ситуація з Покровськом і навколо нього. Але, разом з тим, якось ще тримаємось", - відзначив Буданов.
Він пояснив, навіщо було проводити операцію з відправлення десанту на гелікоптерах і подальшої висадки на північний край промислової зони Покровська.
"Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбувалося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста, коли Герасимов доповідав Путіну про те, що "місто взято". І ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили - ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення", - наголосив Буданов.
Він зауважив, що коли спецпризначенці ГУР після висадки в місті змогли пробити наземний для додаткових українських сил, у Росії перестали казати, що Покровськ взятий. Натомість, росіяни почали казати, що "йде просування, йде успіх і є багато боїв".
Очільник ГУР додав, що місто Покровськ стало ключовим елементом російської пропаганди.
"Це велика буде для них перемога, якщо так станеться [захоплення міста - УНІАН]", - вважає Буданов.
Однак, для України ситуація у дипломатичному плані в разі втрати Покровська виглядатиме "рівно навпаки". Буданов зазначив:
"Проте будемо сподіватися, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових, перш за все, бійця в окопі - дасть своє, і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно".
Війна в Україні - ситуація біля Покровська
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не можуть прорвати українську оборону Покровська і намагаються вдаватися до хитрощів з метою обходу міста.
Загарбники цього року постійно переносили "дедлайни" щодо захоплення Покровська. Наразі вже є інформація, що кінцеві терміни зміщуються на літо 2026 року.