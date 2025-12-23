Україна має посилювати системи ППО й розвивати антидрони, заявив .

Росія має великий дроновий потенціал на наступний рік. Про це у коментарі Новини.LIVE казав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Вони нарощують виробництво ударних безпілотних літальних апаратів, хибних цілей і розвідувальних апаратів. Але це для нас поштовх, щоб посилювати системи ППО, розвивати наші антидрони", - наголосив він.

За його словами, війна України проти агресора показала, що наша держава здатна швидко розвивати нові сили і засоби протидії, які на сьогодні є передовими в усьому світі.

Виробництво дронів у Росії

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промисловості та торгівлі Росії буде складати рейтинг "дроніфікації" з метою стимулювання розвитку безпілотних літальних апаратів на всій території РФ.

Видання Defense News зазначало, що оцінку будуть ставити, враховуючи 10 критеріїв. Вони визначені як ключові для успішного розвитку можливостей дронів. Зокрема, буде братися до уваги наявність відповідної інфраструктури, доступ до спеціального фінансування та кількість операторів дронів, що працюють у регіоні на повну ставку.

Видання зазначило, що вже з 2026 року участь в оцінюванні буде обов'язковою для всіх суб'єктів Росії. Виняток буде зроблено для тих регіонів, які Кремль називає "новими", тобто мова йде про окуповані українські території.

Зазначалося, що в цьому оцінюванні в поточному році взяли участь 47 регіонів Росії. Найвище місце посіла південно-центральна російська республіка Башкортостан, також відома як Башкирія.

