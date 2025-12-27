Росія робить все для того, щоб не визнати вибори: Зеленський розкрив деталі

Нелегітимна влада в РФ намагається і далі протягувати меседж про нелегітимність української влади.

Росія наполягає на голосуванні українців в Росії та на окупованих територіях України, щоб створити тло для невизнання результаітв президентських виборів в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам. Він наголосив, що запити про вибори в України були як від США, так і від Росії. Президент підкреслив, що не тримається за крісло і політично готовий до виборів.

"Але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були визнані легітимними. Друга історія - безпекова... Повинно бути безпечне небо і безпечно всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес: дати можливість людям прийти і проголосувати. Або це наші військові, або це наші цивільні, або люди знаходяться за кордоном", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Також президент наголосив на необхідності присутності всюди спостерігачів.

Зеленський розповів, що РФ вже на сьогодні почала роботу над тим, щоб потім вибори визнати не дійсними. За його словами, ці ризики мають усвідомлювати партнери України і протидіяти цьому.

Президент зазначив, що сьогодні в нього була доповідь розвідки, Служби зовнішньої розвідки, де йшлося про те, що Росія вже поставила завдання зробити все для того, щоб голосували українці на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть: обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування, для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів", - пояснив глава держави.

За його словами, в Росії одна мета – доносити меседж щодо нелегітимності української влади.

"Росія сама є нелегітимною, і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади", - сказав Зеленський.

Вибори в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський зазначав, що просувати питання виборів в Україні почала саме американська сторона.

Президент наголосив, що наразі є законодавчі ініціативи, які можна змінювати стосовно війни, але головне питання – це безпека проведення виборів.

Зеленський підкреслив, що у партнерів є достатньо сили, щоб змусити РФ, або щоб домовитись з росіянами, надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів президента України або проведення референдуму.

Вас також можуть зацікавити новини: