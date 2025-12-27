Російська Федерація в цьому традиційно сильна, наголосив начальник ГУР.

Росія робить ставку на спроби внутрішньої дестабілізації України та інших держав, адже така діяльність є типовою для її спецслужб, до того ж вони мають у цьому значний досвід. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Суспільному.

У відповідь на запитання, за яких умов ризик дестабілізації в Україні вищий - якщо Україна продовжить воювати чи якщо прийме умови, що пропонуються на переговорах, він пояснив, що процес перемовин - це знаходження компромісу.

"У свій час одна людина сказала таку для мене, як-то кажуть, крилату фразу: компроміс на перемовинах – це не коли хтось один виходить сумний, а хтось один задоволений, а коли обидва виходять сумними. Це така загальна формула", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що компроміс у будь-якому разі не буде простим чи радісним для жодної зі сторін.

"Чи робить Росія ставку на те, що у випадку призупинення війни треба буде вкластися в дестабілізацію ситуації зсередини України? РФ завжди цим була сильна. І вона в усіх країнах намагається вкладатися в подібні процеси. Україна тут точно ніколи не була винятком, як ми це з вами по собі всі відчуваємо і знаємо. І я не думаю, що щось зміниться в найближчому майбутньому", - сказав головний розвідник.

Він додав, що дестабілізація ситуації всередині якоїсь країни - це "нормальна робота спецслужб багатьох країн світу", утім, за словами Буданова, "Російська Федерація в цьому традиційно сильна".

Інші заяви Буданова

Як повідомляв раніше УНІАН, Буданов розкрив, які області Росія планує захопити у 2026 році. На його думку, плани Росії чітко окреслені: це "намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях". Щодо Запоріжжя, то він уточнив, що захопити всю область – це мрія росіян.

Також він пояснив, навіщо потрібна була спецоперація з перекидання десанту в Покровськ у листопаді. За його словами, висадка спецпідрозділу ГУР із гелікоптерів була зумовлена тодішніми реаліями, які "були не дуже сприятливими, м'яко кажучи". На думку очільника розвідки, в тій ситуації операція з гелікоптерами була виправдана, попри активне активне використання ворогом дронів.

