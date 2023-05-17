Він зазначив, що відверті покидьки, зрештою, понесуть заслужену кару у будь-якій країні світу.

Всі причетні до скоєння воєнних злочинів проти громадян України особи будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони генерал-майор Кирило Буданов. "Росіяни, які є військовими злочинцями, які вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, відвертих огидних убивств", - пояснив керівник ГУР в ефірі "ISLDN TV".

Буданов додав, що серед росіян є й такі, хто з патріотичних міркувань йде на співпрацю з воєнною розвідкою України. "З тими, хто розкаявся і готовий до змін в РФ, до виведення військ з України, до відбудови та вибачень перед українським народом ГУР готовий співпрацювати", - наголосив керівник воєнної розвідки.

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"Відверті покидьки, зрештою, понесуть заслужену кару у будь-якій країні світу. Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її притримуюсь і буду втілювати в життя", - заявив Буданов.

Заяви Буданова про війну

7 травня начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про можливу причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських пропагандистів. Натомість він зазначив, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.

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