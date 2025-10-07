РФ має понад десять таких кораблів, з яких три – в Чорному морі.

Ураження в Карелії (РФ) російського корабля "Град" проєкту "Буян-М" дуже важливе, бо він може завдавати ударів по Україні ракетами "Калібр". Сам факт атаки дивує, бо корабель перебував у захищеному просторі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

"Загалом РФ має 12 таких одиниць. Нас, звісно, цікавлять ті три, що знаходяться у Чорному морі, які перебувають у пункті базування Новоросійськ. Вони є носіями крилатих ракет", - сказав військовий.

За його словами, цим кораблям властива проблема, що й усім кораблям, які РФ випускала після 2014 року, - наслідки санкцій. Зокрема, ця серія, пояснив речник, оснащувалася німецькими двигунами, потім – китайськими, зараз – уже російськими, тому "якість відповідна". Водночас одиниці, що перебувають в акваторії Чорного моря, належать до періоду "вдалого виробництва".

"Хоча сама серія доволі велика та має бути продовженою на 3 одиниці, принаймні так пишуть ворожі джерела. Тому для нас важливо ці одиниці знищити так само, як решту загроз. Бо це фактично єдині кораблі, які, крім підводних човнів та фрегатів, здатні завдавати ударів зі східної частини Чорного моря по території України", - зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що кораблі типу "Гроза" призначені для використання у ближній зоні та повинні працювати під прикриття ППО із суходолу або з повітря.

"Але, як бачимо, зловили його якраз на цьому. І, ймовірно, пошкодження він отримав через атаку з повітря. Хоча сама ця операція в багатьох спеціалістів викликає багато питань з цього приводу. Відстань доволі серйозна (від України – УНІАН) та теоретично ці кораблі знаходилися у захищеному просторі, але результат все одно стався", - додав речник.

Ураження російського корабля "Град"

Нагадаємо, 4 жовтня у Карелії (РФ) кілька днів тому Сили оборони вразили російський носій крилатих ракет "Калібр", корабель "Град" проєкту "Буян-М", який перебував в районі Онезького озера. В цей час він прямував із Балтійського до Каспійського моря.

Капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко сказав, що це - тактичний епізод, який має стратегічне значення. Адже ворог розуміє, що з цього моменту операційна зона ураження його сил вже не обмежується Чорним морем.

