Вони засудили вторгнення в Україну.

Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням розгорнутої проти України війни і закликала Володимира Путіна негайно вивести звідти війська.

У листі до президента Росії депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою, повідомляє ВВС.

"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Ніякі інші дії не могли б заподіяти економіці Росії більшої шкоди", - йдеться у зверненні.

Раніше з антивоєнною заявою також виступила Рада депутатів Московського округу Хамовники.

Нагадаємо, у Москві затримали дітей (віком від 7 до 11 років) за протест проти війни в Україні. На поширених в мережі фото троє дітей і двоє мам у відділенні.

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