Вже помітно, що в окупантів є нестача особового складу, а також вони рідше стали застосовувати крилаті і балістичні ракети.

Російська армія через 4-6 місяців вичерпає свої запаси зброї.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі FREEДОМ.

"Якщо ви не враховуєте всі фактори і можливі ризики - то ви програєте. У російської армії спостерігаються великі проблеми з плануванням й втіленням воєнних операцій. Путін та вище військове керівництво РФ прорахувалися - вони не очікували такого спротиву від України. Зараз ми приходимо до того, що Росія використовує тактику "вогневого валу", а їхні боєприпаси вичерпуються дуже швидко", - сказав експерт.

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Мусієнко зауважив, що інтенсивність війни така, що боєприпаси армії окупантів будуть вичерпуватися швидко. І це навіть з урахуванням того факту, що Росія отримала від СРСР чималу за кількістю спадщину озброєння.

"Ресурси РФ небезмежні, відновлювати мілітарний потенціал через санкційний тиск складно. За різними оцінками, при такій інтенсивності війни Росія вичерпає свої боєприпаси через 4-6 місяців. Це максимальна їхня стеля. Тим паче, вже помітно, що в окупантів є нестача особового складу, а також вони рідше стали застосовувати крилаті і балістичні ракети. У них дефіцит зброї", - додав експерт.

Раніше The Insider повідомили, що до кінця року в рашистів закінчаться снаряди й бронетехніка.

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