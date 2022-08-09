За словами Костенка, після знищення складів окупантів на лівому та правому берегах Дніпра, щільність вогню набагато зменшилась.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що очікуваний наступ на півдні не буде таким глобальним, який українські військові не зможуть відбити.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Дійсно, нам потрібно зараз дбати про оборону не менше, ніж про подальший наступ в перспективі. Тому очікувати (наступ на півдні - УНІАН) потрібно, але я не думаю, що це буде якийсь глобальний наступ, який ми не зможемо відбити", - наголосив Костенко.

Він підкреслив, що до того, як українські війська почали частіше завдавати ударів по складах окупантів, росіяни переважали в масовості артилерійських обстрілів.

"Після того, як були знищені склади окупантів на лівому та правому берегах Дніпра, щільність вогню набагато зменшилась. Вони почали економити боєприпаси, розуміючи, що їхня логістика порушена. А також притримують свої запаси на випадок того, якщо Україна прийме рішення йти вперед", - зазначив секретар Комітету.

Як повідомляв УНІАН, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що накопичення сил окупантів на Запорізькому напрямку відбувається періодично.

"Вони підтягують сили і перерозподіляють їх на інші напрямки Херсонської та Донецької областей. Імовірність подальшого наступу на Запоріжжя військове командування оцінює як невисоку, але не неможливу", - зазначив він.

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