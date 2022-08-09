На Запоріжжі продовжується періодичне накопичення сил ворога, які вони перерозподіляють на тимчасово окуповані території Херсонщини та Донеччини.

Подальший наступ на Запорізьку область малоймовірний, але можливий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За словами Старуха, найгарячішою ділянкою на Запоріжжі наразі є кордон з Донецькою областю.

"Сьогодні зранку продовжились обстріли міста Гуляйполе. Також обстріляли Оріхівську громаду, Василівський район, частину Пологівського району", - розповів він.

За його інформацією, накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично.

"Вони підтягують сили і перерозподіляють їх на інші напрямки Херсонської та Донецької областей. Імовірність подальшого наступу на Запоріжжя військове командування оцінює як невисоку, але не неможливу", - зазначив він.

Зазначимо, що складна ситуація наразі склалася навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які росіяни використовують для ядерного терору всього світу. Зокрема, окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку. А в НАЕК "Енергоатом" заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив загрозу наступу російських військ на Запоріжжя з двох напрямків – з Нікополя і Василівки. При цьому експерт акцентував, що на цей час Запоріжжя досить укріплене.

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