Російські загарбницькі війська звели барикади з уламків приватних будинків та розбитих меблів у населеному пункті Нововасилівка Донецької області.
Відповідний знімок з'явився у Telegram-каналі українського аналітичного проєкту DeepState. Автори зазначають, що не бачили таких барикад за весь час великого вторгнення. На фото можна побачити уламки меблів з кухні, а також розбиті двері та вікна:
"За 3 роки повномасштабного вторгнення ми бачили багато різного, але подібні барикади від окупантів у 2025 році в Нововасилівці...це щось з чимось".
Ситуація на фронті
Як відомо, сьогодні 1045-й день повномасштабної війни. Сили окупантів продовжують наступати, намагаючись захопити більше українських територій.
Сьогодні у Національній гвардії розповіли, що загарбницька армія Російської Федерації намагається обійти Покровськ. Окупанти не шкодують сил та засобів, зазнаючи значних втрат.
У військовій адміністрації міста Часів Яр повідомляють, що росіяни влаштовують "сафарі" на мирних людей, які не виїхали.