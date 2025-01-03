Знімок опублікувала команда DeepState.

Російські загарбницькі війська звели барикади з уламків приватних будинків та розбитих меблів у населеному пункті Нововасилівка Донецької області.

Відповідний знімок з'явився у Telegram-каналі українського аналітичного проєкту DeepState. Автори зазначають, що не бачили таких барикад за весь час великого вторгнення. На фото можна побачити уламки меблів з кухні, а також розбиті двері та вікна:

"За 3 роки повномасштабного вторгнення ми бачили багато різного, але подібні барикади від окупантів у 2025 році в Нововасилівці...це щось з чимось".

Ситуація на фронті

Як відомо, сьогодні 1045-й день повномасштабної війни. Сили окупантів продовжують наступати, намагаючись захопити більше українських територій.

Відео дня

Сьогодні у Національній гвардії розповіли, що загарбницька армія Російської Федерації намагається обійти Покровськ. Окупанти не шкодують сил та засобів, зазнаючи значних втрат.

У військовій адміністрації міста Часів Яр повідомляють, що росіяни влаштовують "сафарі" на мирних людей, які не виїхали.

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