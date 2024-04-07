Для ефективного наступу ворогу все ж таки необхідно пройти в тому числі і мінні поля.

Російські окупаційні війська не полишають спроб відібрати українські території. Наступною ціллю стане населений пункт в Запорізькій області.

Як розповіла начальниця пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко у коментарі 24 каналу, протягом доби на Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області, де безпосередньо виконують бойові завдання нацгвардійці бригади "Спартан".

Противник продовжує нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах саме з цивільним населенням. За добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.

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"Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим військам дійсно важко щоденно, цілодобово відбивати ці штурми противника, тим паче, що ворог доволі часто змінює тактику", - зазначила майор.

За її словами, з напрямку населеного пункту Новопрокопівка ворог використовує звичну тактику вже малих груп та інтенсивні штурмові навали з залученням БМП, БТР і це здебільшого саме нічні атаки або під ранок. Для ефективного наступу ворогу все ж таки необхідно пройти в тому числі і мінні поля.

"Проте ми бачимо що штурмові групи максимально близько намагаються під'їхати до позицій саме на техніці", – розповіла Кіріченко.

Біля Вербового продовжують займатися покращенням тактичного положення і звідти відповідно здійснюють підвіз боєприпасів.

Війна в Українні - останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

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