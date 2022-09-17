Путін вторгнувся у лютому, щоб окупувати Київ і повалити прозахідний уряд, нагадали в міністерстві оборони США.

Російський президент Володимир Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, оскільки поразки і нестача ресурсів доводять нездатність РФ досягти початкових намірів Кремля.

Про це заявив глава розвідки Пентагону, генерал-лейтенант Скотт Беррієр на конференції з розвідки і нацбезпеки у п'ятницю, цитує AP.

"Зараз ми дійшли до моменту, коли, я вважаю, Путіну доведеться переглянути цілі своєї "операції". Тому що зараз абсолютно очевидно, що він... не здатен зробити те, що мав намір зробити раніше", - сказав Беррієр. Відео дня

У Пентагоні нагадали, що Путін вторгнувся в Україні 24 лютого з метою окупаці Києва і повалення прозахідного уряду. Тоді як після півроку боїв українські війська зуміли вигнати загарбників з-під Харкова і змусили їх тікати, зокрема, на територію Росії.

"Росіяни планували окупацію, а не обов'язково вторгнення, і це відкинуло їх назад", - зазначив Беррієр, додавши, що Путін не хоче проводити загальну мобілізацію в Росії.

Водночас заступник директора ЦРУ Девід Коен додав, що США не варто недооцінювати бажання Путіна реалізувати свою початкову програму щодо окупації всієї України.

"Я не думаю, що у нас є підстави вважати, що він відійшов від неї", - відповів Коен.

США також не повинні недооцінювати "апетити Путіна до ризику", зазначив він. Однак Пентагон не бачить реальних підготувань РФ до можливого застосування ядерної зброї, до цього часу Кремль обмежувався лише різкими заявами.

На саміті ШОС в Узбекистані Володимир Путін пообіцяв посилити агресію проти України, попередивши, що ЗС РФ можуть завдавати ударів по інфраструктурі країни, якщо ЗСУ обстрілюватимуть територію Росії.

Крім того, глава Кремля заявив, що "звільнення" усього Донбасу є головною військовою ціллю Росії, і що він не бачить потреби її "переглядати". "Ми нікуди не поспішаємо", - відповів Путін.

У відповідь на поразку військ РФ під Харковом окупанти почали завдавати ударів по критичній інфраструктурі українських міст.

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