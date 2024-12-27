Речник ВМС радить слідкувати за повідомленнями про активність стратегічної авіації ворога, який останнім часом застосовує її разом із морськими носіями.

Наразі в акваторії Чорного моря не фіксуються ознаки підготовки РФ до ракетного удару по Україні, проте для повного розуміння "картини" треба аналізувати ситуацію в небі. Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, в Чорному морі другу добу поспіль перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до чотирьох одиниць. Речник зазначив, що це – підводний човен, який чергує у районні Новоросійська (РФ), де, ймовірно, виконує завдання з охорони цього пункту базування.

"Для того, щоб побачити ознаки підготовки до якихось застосувань, в тому числі морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо в такій ситуації. Тому що, як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує морські носії, як самостійний вид озброєння, лише в кооперації з повітряною компонентою, коли завдає ударів зі стратегічної авіації…", - сказав військовий.

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Речник пояснив, що під час масованих комбінованих атак окупанти залучають морські ракетні платформи, зокрема, для навантаження української ППО. Станом на ранок 27 грудня, відповідних ознак щодо застосування "Калібрів" не зафіксовано.

Коли РФ може вдатись до наступної масованої ракетної атаки

25 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами, застосувавши 184 повітряні цілі. Противник атакував об'єкти енергетики в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія накопичила різні види ракет, яких вистачить ще приблизно на десять масованих атак, схожих за масштабами з обстрілом 25 грудня.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключає, що росіяни готуються здійснити чергову атаку ближче до Нового року, або навіть у новорічну ніч. А друга буде через 7-10 днів після Нового року.

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