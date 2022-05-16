РФ, швидше за все, поповнює елітні десантні підрозділи коштом найманців. "І це шокує", - вважають експерти.

2500 нових резервістів, яких Росія кине в Україну для посилення наступальної операції, навряд чи вистачить для поповнення розгромлених російських частин.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Генштабу, близько 2500 російських резервістів проходять підготовку в Бєлгородській, Воронезькій і Ростовській областях для посилення російських наступальних операцій в Україні.

Вливанням нових сил у такій кількості не вдасться перекрити утворену "дірку" у російських частинах, "які, як повідомляється, втратили до 20% особового складу в деяких районах, не кажучи вже про батальйонну тактичну групу, яка нещодавно була значною мірою знищена при спробі форсувати річку Сіверський Донець".

Водночс нові мобілізовані сили, "ймовірно, не мають достатньої підготовки для ефективної роботи і слабко вмотивовані до бойових дій".

"Російські сили також направили новобранців з окупованих населених пунктів у Донецькій і Луганській областях для продовження наступу навколо Харкова, ймовірно, через відсутність російських резервів", - йдеться у звіті.

Російські ПВК формують з'єднання з повітряно-десантними підрозділами через значні втрати в живій силі.

"Поповнення елітних повітряно-десантних підрозділів коштом найманців шокує, і це було б найяскравішим свідченням того, що Росія вичерпала наявні у неї резерви боєздатної живої сили", - зазначають експерти.

Російська 810-та гвардійська бригада морської піхоти приймає особовий склад з інших частин Чорноморського флоту, в тому числі членів екіпажів кораблів ВМФ. "Знову сформовані або перегруповані підрозділи навряд чи будуть ефективні в бою", - констатують в Інституті.

Війна в Україні: оновлені дані

Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні, хоча на північ від Харкова вже перейшли до оборони, щоб не допустити прориву ЗСУ до російського кордону.

Також противник на Авдіївському напрямку відійшов на старі позиції через великі втрати.

Водночас окупанти мають намір знову наступати залишками сил з-під Ізюму. В даний час росіяни обстрілюють з усіх видів озброєння населені пункти в області, які довелося залишити.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку, констатують військові.

Всього протягом 15 травня українські захисники відбили 17 атак ворога на Донбасі; знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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