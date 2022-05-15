Підготовку проводять у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях.

У прикордонних областях Російська Федерація тренує резервістів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

"Командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважують, що підготовка резервістів вже триває у прикордонних областях: "На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні".

Як писав УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту або відкрита мобілізація.

Росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, деякі мали сміливість назвати війну в Україні злочинною.

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