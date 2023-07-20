У Держприкордонслужбі запевняють, що їхня кількість не несе наразі загрози для України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що групи представників приватних військових компаній продовжують прибувати до Білорусі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Говорячи про ситуацію на українсько-білоруському кордоні, Демченко зауважив, що вона залишається повністю контрольованою.

"Поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу. Чи то підрозділів російської армії, чи підрозділів армії Білорусі", - сказав він.

Стосовно переміщення російських найманців на територію Білорусі, Демченко зазначив: "Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників приватних військових компаній на територію Білорусі. Але вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються".

Речник ДПСУ наголосив, що їхня кількість не несе наразі загрози для України.

"Ми добре розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі. В подальшому можуть бути долучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - сказав Демченко.

Водночас, зауважив він, наразі Росія "практично вивела свої підрозділи, які проходили до цього навчання на території Білорусі і перебували на полігонах".

"Не виключено, що в рамках ротації за деякий час можуть бути перекинуті нові. Але на даний момент підрозділів з регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає", - розповів Демченко.

На запитання щодо кількості "вагнерівців", які наразі перебувають на території Білорусі, та що вони туди везуть, Демченко зазначив: "Щодо кількості - колони продовжують прибувати. Але, як відомо, те місце розташування, яке облаштовувалося на території Білорусі, під Осиповичами, було розгорнуте приблизно для 8 тис. осіб".

Він додав, що раніше йшлося про те, що кількість "вагнерівців", які вже прибули до Білорусі, оцінюється сотнями, а зараз ця кількість "дещо більша".

"Вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо якоїсь військової важкої техніки", - розповів Демченко.

ВПК "Вагнер" у Білорусі

Після невдалого заколоту в Росії ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повинен був виїхати до Білорусі, а його найманці - повернутися до польових таборів. Раніше з'явилася низка повідомлень засобів масової інформації про те, що до Білорусі прибувають колони техніки з території Росії.

Тепер же у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що протягом тижня "вагнерівці" проведуть тренування з білоруськими військовими на полігоні "Брестський".

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