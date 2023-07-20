Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що групи представників приватних військових компаній продовжують прибувати до Білорусі.
Про це він сказав в ефірі телемарафону. Говорячи про ситуацію на українсько-білоруському кордоні, Демченко зауважив, що вона залишається повністю контрольованою.
"Поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу. Чи то підрозділів російської армії, чи підрозділів армії Білорусі", - сказав він.
Стосовно переміщення російських найманців на територію Білорусі, Демченко зазначив: "Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників приватних військових компаній на територію Білорусі. Але вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються".
Речник ДПСУ наголосив, що їхня кількість не несе наразі загрози для України.
"Ми добре розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі. В подальшому можуть бути долучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - сказав Демченко.
Водночас, зауважив він, наразі Росія "практично вивела свої підрозділи, які проходили до цього навчання на території Білорусі і перебували на полігонах".
"Не виключено, що в рамках ротації за деякий час можуть бути перекинуті нові. Але на даний момент підрозділів з регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає", - розповів Демченко.
На запитання щодо кількості "вагнерівців", які наразі перебувають на території Білорусі, та що вони туди везуть, Демченко зазначив: "Щодо кількості - колони продовжують прибувати. Але, як відомо, те місце розташування, яке облаштовувалося на території Білорусі, під Осиповичами, було розгорнуте приблизно для 8 тис. осіб".
Він додав, що раніше йшлося про те, що кількість "вагнерівців", які вже прибули до Білорусі, оцінюється сотнями, а зараз ця кількість "дещо більша".
"Вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо якоїсь військової важкої техніки", - розповів Демченко.
ВПК "Вагнер" у Білорусі
Після невдалого заколоту в Росії ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повинен був виїхати до Білорусі, а його найманці - повернутися до польових таборів. Раніше з'явилася низка повідомлень засобів масової інформації про те, що до Білорусі прибувають колони техніки з території Росії.
Тепер же у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що протягом тижня "вагнерівці" проведуть тренування з білоруськими військовими на полігоні "Брестський".