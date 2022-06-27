З іншого боку дії Лукашенка, такі як передача боєприпасів, не є логічними для початку вторгнення, зазначив експерт.

Цілком ймовірно, що на сьогоднішній день Білорусь готується до того, щоб вступити у війну.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов під час інформаційного телемарафону.

"Скажу так, що цілком ймовірно, що Білорусь на сьогоднішній день готується для того, щоб вступити у цю війну. У Путіна дійсно дуже багато важелів для того, щоб тиснути на Лукашенка. Я думаю, що він буде максимально намагатися уникнути цього кроку і принаймні до першого липня, коли призначений саміт ОДКБ, можливо цей наказ віддано не буде", - розповів експерт, додавши, що не приділяти увагу підготовці на кордоні білоруських військ до бойового застосування неможливо.

"З іншого боку він (Лукашенко) віддає боєприпаси, і є розмови про техніку, російській армії. Це вказує на протилежне, тому що віддавати боєприпаси напередодні початку вторгнення не зовсім логічно", - відмітив військовий експерт.

Жданов підкреслив, що він поки залишає вірогідність втручання 50 на 50, але додав, що розуміє, що Путін буде робити все, щоб примусити Лукашенка реально ступити в цю війну.

Окрім цього він зазначив, що Білорусь вже є членом цієї війни, але єдине у чому впирається Лукашенко - це задіяння Збройних сил Білорусі.

"Вона дійсно надала усю військову інфраструктуру для нападу іншої держави на Україну. Єдине у чому впирається Лукашенко – це останній крок: єдиний інститут, який не задіяний у цій війні - це Збройні сили Білорусі. Мова йде про те, щоб Білоруські збройні сили втрутились у цю війну, напавши на Україну", - розповів експерт.

Для Путіна це дуже важливий крок, тому що він дає Російській Федерації відкриття другого фронту і ми будемо змушені відтягувати частину своїх сил зі Східного напрямку, підкреслив Жданов.

"Це по-перше. І по-друге – іншим завданням Збройних сил Білорусі може бути намагання просуватися вздовж західного кордону України і Польщі з метою перерізання шляхів постачання нам західної військової допомоги. От два завдання на мій погляд наполягає Путін і примушує Лукашенка віддати наказ", - додав експерт.

Головне завдання Путіна, зазначив Жданов, - це щоб армія Білорусі своєю кров’ю скувала і відтягнула частину сил нашої армії із інших напрямків, де Росія досі не може досягнути значних успіхів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Головному управлінні розвідки Міноборони поінформували, що РФ збільшує свою військову присутність у Білорусі.

Зокрема, керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів збройних сил РФ. Також росіяни планують перекинути аеродром у Барановичах 10 військових літаків.

Також в Білорусі росіяни готують диверсантів для відправлення в Україну.

24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до Білорусі і попередив, що Олександр Лукашенко втягує їх у війну.

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