Сьогодні зранку Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. За даними ЗСУ, засоби протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму, обидві були націлені на центр Києва.
Водночас видання Kyiv Post з посиланням на свої джерела у Службі безпеки України стверджує, що обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ.
"За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ", - пише видання.
Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.
Ракетний удар по Києву - що відомо
Вранці у Києві знову пролунала серія вибухів - майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.
За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. Жертв наразі також немає. Відомо про сімох постраждалих, двоє з яких - в лікарні. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю, рятувальники продовжують розбирати завали.