За даними джерел ЗМІ, обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ.

Сьогодні зранку Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. За даними ЗСУ, засоби протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму, обидві були націлені на центр Києва.

Водночас видання Kyiv Post з посиланням на свої джерела у Службі безпеки України стверджує, що обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ.

"За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ", - пише видання.

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Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.

Ракетний удар по Києву - що відомо

Вранці у Києві знову пролунала серія вибухів - майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. Жертв наразі також немає. Відомо про сімох постраждалих, двоє з яких - в лікарні. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю, рятувальники продовжують розбирати завали.

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