За даними ГУР, ворог й надалі буде застосовувати комбіновані удари по Україні.

Росія має спроможності для виробництва ракет "Циркон". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він не назвав кількість ракет, які Росія може виробити в певний проміжок часу.

"Значно менше, ніж коли мова йде про "Калібри" або про ракети авіаційного базування Х-101. Тим не менше такі спроможності є. Ми відстежуємо це, інформація відома і реакція українських систем ППО, Повітряних сил, протиракетної оборони і результати, якщо ми говоримо про Київ, так само є", - зауважив Юсов.

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Він наголосив, що нікуди російська ракетна загроза не зникає.

"Росія й далі буде пробувати застосовувати комбіновані удари, в тому числі продовжуючи, використовувати "Шахеди" або, як вони їх називають, "Герані". Так до цього треба готуватися і до кожної тривоги ставитись серйозно", - попередив представник ГУР.

Юсов пояснив паузи між ракетними обстрілами тим, що йде накопичення ракет і чим довші вони, тим більше в Росії засобів для ударів.

"Масовані ракетні удари були й раніше. За кількістю ракет ці удари не перевищували попередні. Якщо ми згадаємо початок повномасштабного вторгнення і минулий рік, то масовані ракетні удари вже були. Комбіноване використання "Шахедів", одночасне використання безпілотників разом з ракетними ударами це, звичайно, нові виклики. Ворог брав паузу для того, щоб накопичити, він не встигав, тому взимку не відбулися удари по нашій енергетиці, вони зсунулись по часу", - зазначив фахівець.

При цьому додав, що від терористичних намірів ворог не відмовився.

Використання Росією високоточних ракет по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький раніше розповів, скільки ракет виробляє Росія. За його словами, в жовтні окупанти випустили близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Серед них 20 "Калібрів" і близько 40 Х-101.

Також речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявляв, що про російську ракету "Циркон" станом на сьогодні відомо небагато. Також він назвав мету ударів Росії по Україні "Цирконами".

"Наші експерти зараз вивчають, які особливості вона має. Звичайно, що це непростий та не швидкий процес. Ця зброя є небезпечною, вона використовується противником для випробування її у бойових умовах, для тестування, у тому числі наших систем ППО", - зауважив він.

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