Як наголосив секретар РНБО, було затверджено 5 сценаріїв розвитку подій на Донбасі, і зараз Україна йде за першим сценарієм - політико-дипломатичним.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що Збройні сили України можуть очистити територію Донецької і Луганської областей від окупантів, але це призведе до занадто великої кількості втрат.

Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

"Повірте, наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - сказав Данілов.

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Він додав, що раніше на засіданні РНБО було затверджено 5 сценаріїв розвитку подій, і зараз Україна йде за першим сценарієм - політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще 10 поранені. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Катерина Гірник