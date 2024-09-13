'Де ми будемо? На цвинтарі': росіяни у паніці чекають дозволу на далекі удари ЗСУ, - Sky News

Місцеві неохоче коментують наближення бойових дій до тилових міст РФ, але впевнені, що окупанти переможуть.

США можуть нарешті дати Україні дозвіл на використання американських ракет великої дальності проти цілей у Росії. Це рішення Білий дім може прийняли на тлі отримання Росією іранських балістичних ракет. Жителі прикордонних регіонів вже налякані цією перспективою.

Як пише Sky News, у разі отримання дозволу в радіусі дії ракет опиниться місто Орел. Останній раз війна прийшла туди в 1941 році. Через понад 80 років бойові дії знову поруч.

"Я хвилююся, звичайно, хвилююся. Але я сподіваюся, що вони до нас не дійдуть. Я дуже на це сподіваюся", - сказала місцева жителька Ольга.

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Не всі були раді спілкуватися з британськими журналістами в Орлі. "Велика Британія - наш ворог", - заявив росіянин Михайло.

"Захід зараз дасть дозвіл, і ракета влучить туди, де ми стоїмо. А де ми будемо? На цвинтарі", - пробурмотів невдоволено чоловік.

Водночас видання зазначає, що у разі отримання дозволу Україна не націлюватиметься на цивільних. Цілями будуть пускові установки та злітно-посадкові смуги.

"Я засуджую позицію Блінкена", - заявив росіянин Леонід, посилаючись на коментарі держсекретаря США про те, що Вашингтон "не виключає" надання Києву дозволу на далекі удари по Росії.

"Звичайно, ракети можуть досягти сюди, без сумніву, але тільки якщо наші доблесні збройні сили дозволять їм це", - додав росіянин.

Незважаючи на цю очевидну нову загрозу, життя в Орлі продовжується у звичному режимі. Ознаки нинішнього конфлікту, такі як призовні плакати та військові мурали, стали частиною ландшафту. Останнім доповненням є імпровізовані бомбосховища та притулки для біженців з Курської області. Це чітке свідчення того, що в Росії все йде не за планом.

"На війні бувають помилки. Але я вірю, що все вийде і все буде добре... Якби вони не почали сво, Україна просто напала б на Росію", - заявила Анна, яка втекла з прикордонного населеного пункту Рильськ.

85-річна Людмила із Суджі пригадала, що їй довелося тікати з дому. Над автівкою літали безпілотники. Жінка була свідком подій Другої світової війни. Вона впевнена, що Росія нібито знову переможе.

"Ми завжди перемагали. Ми так довго воювали з французами, давно воювали з німцями і перемогли, монголів і татар. Російський народ завжди перемагав, тому що він такий мужній і добрий. Він не хоче війни", - розпиналася Людмила.

"Однак для України цілком зрозуміло, що Росія хоче війни, і тому Захід розглядає можливість надання Києву додаткової допомоги", - підсумували журналісти.

Зняття обмежень на використання зброї для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз" пропрацьовує питання зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні з РФ.

Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії. Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації конфлікту.

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