Британія та США повинні дати Україні необхідну зброю, щоб "перемогти" Росію перед ключовою зимою бойових дій. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після візиту в Київ, інформує The Telegraph.
Головний британський дипломат підкреслив, що Росія розпочала конфлікт. Леммі наголосив на важливості дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у цій війні.
"Це вирішальний період у боротьбі, тому що ви налагоджуєте речі, щоб перешкодити Росії отримати перевагу взимку. Звичайно, ми тут також у той час, коли абсолютно ясно, що Росія посилює ескалацію зі своїм другом Іраном, забираючи партію балістичних ракет. Балістичні ракети, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життя. Тож, звісно, ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти та що для цього потрібно", - заявив Леммі під час інтерв'ю в Києві.Відео дня
Після зустрічі Леммі та держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден, як очікується, обговорять, чи дозволити Україні запускати ракети далекобійні західні ракети по території Росії.
Це був перший візит Леммі в Україну на посаді очільника МЗС. Він прибув до Польщі, а потім потягом вирушив у Київ.
"Ви розумієте, що тут панує бліц-дух. Це національні зусилля. Справа не лише в політиках, а й у всьому народі, який сповнений рішучості боротися за свою країну та протистояти цьому сучасному імперіалізму, про який багато хто з нас думав, що бачив задвірку минулого століття", - сказав він.
Леммі також додав, що дуже поважає Зеленського і вважає його "сучасним героєм. "Відчуття командування полем бою та тим, що відбувається, величезне... І я абсолютно впевнений, коли вийду на пенсію - він трохи молодший за мене " що він стане одним із найбільш вражаючих людей, яких я зустрічав у своєму житті" - сказав він.
Леммі також зазначив, що Україна чітко визначила, що для неї означатиме перемога у цій війні.
"Відправна точка полягає в тому, що Росія йде геть, і ми підтримуємо їх у цьому прагненні. Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців весни та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги", - сказав він.
Зняття обмежень на використання зброї для України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз" пропрацьовує питання зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні з РФ.
Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії. Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації конфлікту.