За його словами, українцям необхідна ця зброя, тож британський уряд працюватиме над ймовірним зняттям обмежень.

Британія та США повинні дати Україні необхідну зброю, щоб "перемогти" Росію перед ключовою зимою бойових дій. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після візиту в Київ, інформує The Telegraph.

Головний британський дипломат підкреслив, що Росія розпочала конфлікт. Леммі наголосив на важливості дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у цій війні.

"Це вирішальний період у боротьбі, тому що ви налагоджуєте речі, щоб перешкодити Росії отримати перевагу взимку. Звичайно, ми тут також у той час, коли абсолютно ясно, що Росія посилює ескалацію зі своїм другом Іраном, забираючи партію балістичних ракет. Балістичні ракети, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життя. Тож, звісно, ​​ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти та що для цього потрібно", - заявив Леммі під час інтерв'ю в Києві. Відео дня

Після зустрічі Леммі та держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден, як очікується, обговорять, чи дозволити Україні запускати ракети далекобійні західні ракети по території Росії.

Це був перший візит Леммі в Україну на посаді очільника МЗС. Він прибув до Польщі, а потім потягом вирушив у Київ.

"Ви розумієте, що тут панує бліц-дух. Це національні зусилля. Справа не лише в політиках, а й у всьому народі, який сповнений рішучості боротися за свою країну та протистояти цьому сучасному імперіалізму, про який багато хто з нас думав, що бачив задвірку минулого століття", - сказав він.

Леммі також додав, що дуже поважає Зеленського і вважає його "сучасним героєм. "Відчуття командування полем бою та тим, що відбувається, величезне... І я абсолютно впевнений, коли вийду на пенсію - він трохи молодший за мене " що він стане одним із найбільш вражаючих людей, яких я зустрічав у своєму житті" - сказав він.

Леммі також зазначив, що Україна чітко визначила, що для неї означатиме перемога у цій війні.

"Відправна точка полягає в тому, що Росія йде геть, і ми підтримуємо їх у цьому прагненні. Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців весни та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги", - сказав він.

Зняття обмежень на використання зброї для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз" пропрацьовує питання зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні з РФ.

Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії. Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації конфлікту.

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