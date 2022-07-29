Президент України Володимир Зеленський заявив, що щасливий через те, що багато українців близько до серця сприйняли свято Дня української державності.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.
"Сьогодні ми вперше відзначили День української державності, і я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною", - наголосив Зеленський.
"Здається, ми мали б відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди", - заявив президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, у своєму зверненні з нагоди Дня української державності президент наголосив, що з метою збереження цієї державності важливо об'єднуватися. Також у зверненні Зеленський наголосив, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія.