Глава держави переконаний, що це свято тепер встановлено назавжди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щасливий через те, що багато українців близько до серця сприйняли свято Дня української державності.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні ми вперше відзначили День української державності, і я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною", - наголосив Зеленський.

"Здається, ми мали б відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, у своєму зверненні з нагоди Дня української державності президент наголосив, що з метою збереження цієї державності важливо об'єднуватися. Також у зверненні Зеленський наголосив, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія.

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