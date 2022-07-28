Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо у цей критичний момент.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте обговорили українсько-нідерландську оборонну співпрацю.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Підтримую постійний зв’язок з нашими партнерами. Обговорив з прем'єр-міністром Марком Рютте перебіг бойових дій, українсько-нідерландську оборонну співпрацю та фінансову підтримку від ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем", - зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна не знижуватиме військову підтримку України цього літа.

Про це Рютте повідомив у мікроблозі Twitter.

"Після мого нещодавнього візиту я поговорив з президентом України Володимиром Зеленськими про зернову угоду і ракетні атаки на порти Одеси і Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо у цей критичний момент. Не буде жодного зниження у постачання Нідерландами воєнної підтримки цього літа", - наголосив Рютте.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рютте закликав європейських лідерів підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.