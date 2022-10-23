Мацокін припустив, що окупант відправив навушники у подарунок коханій або дітям.

Заступник міського голови Ізюму на Харківщини Володимир Мацокін випадково з’ясував, що вкрадені окупантами з його оселі навушники вже знаходяться в Архангельській області – за дві тисячі кілометрів від його дому.

Про це він розповів в Facebook.

"Цей допис, як доказ того, що русня це тупе, воровате, примітивне б*дло. Русня – не люди, це точно. Випадково зайшов в локатор мого телефону, а там черговий доказ вищевказаного. Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють власникам [пристроїв] відстежувати місцезнаходження своїх гаджетів по всьому світу. І ось мої навушники, що лежали в шафці прихожої, вже в смердючому Северодвінську Архангельської області Росії", – написав він та показав скриншоти.

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Мацокін припустив, що окупант відправив навушники у подарунок коханій або дітям.

"Як доказ, що їхній чоловік і папуля справжній газда, що примножує сімейний добробут! Як же це жалюгідно і смішно, як же це точно характеризує русню!", – додав він.

Мародерство армії Росії

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії з’являються численні повідомленні про викрадення майна українців на територіях, яку захоплювали росіяни.

Особливого розголосу набула історія із масовим відправленням крадених речей через поштове відділення в білоруському Мозирі. Деякі російські військові відправляли там посилки вагою від 50 до 450 кг. Це були меблі, одяг, техніка, інструменти, рибальське приладдя – будь-що. Всі ці речі російські загарбники викрадали з осель українців. Особи цих російських військових були встановлені. Після цього в квітні російський оператор доставки СДЕК вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною, щоб допомогти приховати злочини військових.

Викрадали окупанти і кондиціонери, і навіть сантехніку. Зокрема, "Нова Пошта" після повернення на звільнені території Харківської області виявила відсутність унітазу в одному з відділень.

Деякі історії викрадених речей мали продовження після того, як окупанти потрапляли додому або ж надіслані ними викрадені речі були доставлені. До прикладу, у людини з Маріуполя росіянин вкрав PS4, а після того написав та попросив пароль від облікового запису. А у Лимані загарбник вкрав камеру відеоспостереження і встановив її вдома. Тепер.ці камери транслюють "шоу" з Бурятії, але окупант-мародер про це не підозрює.

Також на російському телебаченні з'являвся сюжет про сім'я вбитого на війні російського окупанта Іллі Василенка. Його родичі скаржилися на невиплату їм компенсації за його загибель. При цьому на кадрах з будинку, що за 4500 км від України, можна побачити вкрадений холодильник з наклейкою "2 роки. Повна гарантія!".

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