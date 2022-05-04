Володимир Зеленський вважає, що режим тиші може бути встановлений лише тоді, коли відбудеться його зустріч з Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін має публічно взяти зобов'язання щодо припинення вогню.

Про це Зеленський сказав під час участі в сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначив президент, поки він не бачить бажання РФ припинити бойові дії.

"Коли обидві сторони хочуть припинення вогню – вони це роблять. Ми це проходили декілька років з Російською Федерацією на контактній лінії на Донбасі. Вони кажуть, що ми домовляємося, потім порушують (домовленості про припинення вогню)", – сказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що навіть коли йдеться про режим тиші у Маріуполі для проведення спільної з ООН операції з евакуації цивільних осіб, все одно відбуваються обстріли й бомбардування.

Зеленський вважає, що режим припинення вогню може бути встановлений лише тоді, коли відбудеться його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

"Якщо в нас буде зустріч із президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Оскільки в іншому разі не буде зустрічі. І тоді, можливо, ми з ним домовимося особисто. Він особисто має брати на себе зобов’язання щодо припинення вогню. І бажано публічні", – наголосив він.

При цьому президент України зауважив, що режим припинення вогню не означає, що російські війська можуть залишитися там, де вони зараз перебувають, і буде певний заморожений конфлікт.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський озвучив дві вимоги до Росії. Так, президент заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого і повернути Україні незаконно окупований Крим.

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