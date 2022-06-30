Дівчина втратила дитину та до травня залишалась у Маріуполі.

Володимир та Аліна познайомились у лютому минулого року. Тоді хлопець, який ще у 20 років приєднався до лав ЗСУ, вже півтора року служив у полку "Азов". Пара бажала збудувати серйозні стосунки і ніколи не сварилася, завдяки спокійному характеру Володимира.

Про їхню історію кохання розповіло видання "Свої.City".

"А ще Вова не курить і не п'є. З ним я дізналася і відчула, як це, коли тебе так сильно люблять. Я ніколи нічого не потребувала, не переживала. Вова завжди після роботи біг додому, був поруч", – ділиться Аліна.

Закохані разом зробили ремонт у квартирі у Маріуполі та планували спільне життя. Зокрема, 1 грудня Володимир зробив дівчині пропозицію. Вони вже готуватися до весілля - купили обручки, сукню для Аліни, а для нього встигли придбати лише сорочку та туфлі.

Пара мріяла про дитину, і коли почалася війна Аліна вже була вагітна. Однак через переживання та нерви вона втратила дитину у квітні. Володимир же отримав тяжке поранення, і 17 травня його евакуювали з "Азовсталі" до окупованого Новоазовська.

"У перший день повномасштабного нападу Росії мені Вова написав: "Я тебе дуже люблю. І розумію, що, найімовірніше, не повернуся". Зв'язувалися в соцмережі, переписувалися, іноді спілкувалися голосовими повідомленнями. Зв'язок із коханим зник 19 березня. Був апатичний стан, мені не хотілося жити. Адже зв'язку з коханим не було, не знала, де він і що з ним. Під вікнами літали снаряди, а в мене нуль реакції, я навіть жодного разу не спускалася до підвалу", – згадує Аліна.

Вона жила без світла та газу, воду набирала у колодязі, а їжею з нею ділилися українські військові. Дівчина залишалася у Маріуполі до останнього, однак виїхала до Києва 12 травня, коли зрозуміла, що росіяни почали незаконно захоплювати українське місто.

Володимир потрапив у списки на обмін і вже перебуває на підконтрольній Україні території.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з полону окупантів визволили 144 українських військових. Це наймасштабніший обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зі 144 звільнених – 95 оборонців з "Азовсталі", серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

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