Президент зізнався, що був найбільше вражений, коли побачив нелюдські звірства загарбників в Бучі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що для нього особисто за перший рік повномасштабної війни Росії проти України злочини російських окупантів у Бучі були найстрашнішими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

Зокрема, у президента запитали про те, які ночі і дні були найстрашніші для нього під час першого року повномасштабної війни Росії проти України.

Відео дня

"Напевно, Буча. Те, що я побачив. У момент, коли ми її деокупували, було дуже страшно... Ми побачили, реально, що диявол не десь там, а він - на землі", - наголосив Зеленський.

Бучанська різанина - що відомо про звірства росіян

Розпочавши 24 лютого повномасштабну війну проти України, Росія окупувала північну частину Київської області, зайшовши на нашу землю з території Білорусі. Серед міст Київщини, які опинилися в російській окупації, була й Буча.

Бучу звільнили від росіян на початку квітня, коли російські окупанти змушені були відійти з території Київщини. По собі окупанти залишили в цьому мальовничому місті братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих мирних жителів. На тілах убитих українців були присутні ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних людей, у тому числі й жінок. Тіла багатьох загиблих людей росіяни намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що росіяни вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів, частина з них завагітніли.

Але президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка причетна до кривавої різанини в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

Вас також можуть зацікавити новини: