Росіяни приблизно раз на місяць змінюють тактику на фронті, зазначив він.

Россяни постійно змінюють тактику на фронті, і зараз почали використовувати більш "розумні" підходи до використання безпілотників. Про це в інтерв'ю виданню The War Zone розповів командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" із позивним Ясь.

За його словами, зміни не відбуваються щодня, але приблизно щомісяця противник змінює свою тактику.

"Наприклад, ми бачимо все менше і менше "м'ясорубок", якими так славився противник, - і все менше моторизованих атак. Натомість ми бачимо, що тактика змінюється, і ми витрачаємо все більше часу на спроби ідентифікувати ворога, визначити його місцезнаходження. Тож тепер вони використовують тактику невеликих груп. Вони проникають у наші позиції, проникають у наші лінії оборони і використовують наші вразливі місця. І я маю сказати, що час від часу їм це вдається", - зазначив боєць.

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Він додав, що, на жаль, в українських сил немає достатньої кількості розвідувальних дронів у повітрі, щоб відстежити кожен квадратний метр території, але пілоти розвідувальних дронів роблять усе можливе.

"Основне завдання фактично визначене для нашого батальйону безпілотних систем: врятувати якомога більше життів наших піхотинців і не допустити, щоб піхота вступала в бій, вступала в бій. На жаль, нам не завжди вдається виконати це завдання, але ми робимо все можливе. Ми намагаємося створити так звану буферну зону, приблизно в одному-двох кілометрах між лініями противника і позиціями нашої піхоти. І в основному ми займаємося нанесенням ударів по тилах противника, по його засобах зв'язку. І в цьому випадку ми не даємо противнику досягти своїх цілей і вступити в бій із нашими військами", - розповів він.

На запитання про те, чи є у росіян переваги у війні дронів, боєць зазначив, що важко сказати, чи переважає ворог за кількістю.

"Вони розгорнули свої безпілотники вздовж переднього краю зони бойових дій, і їхня кількість була досить значною, тому ми добре це відчули. На даний момент я не зовсім упевнений у кількості, яку вони розгортають, але вони починають розгортати свої безпілотники більш розумно. Вони вибирають пріоритетні цілі, і тому мені досить складно говорити про точні цифри", - розповів він.

Війна дронів

Як розповіли в СБУ, Росія отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і, особливо, допомозі з боку Китаю.

Зокрема, Росія значною мірою залежить від поставок китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. Це дає змогу Росії скоротити відставання від України в галузі технологій і виробництва БПЛА.

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