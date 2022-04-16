Військові інструктори з Росії визнають, що для участі в бойових діях збирають набрід з усієї країни.

Для відправки на війну в Україну російське командування збирає набрід з усієї країни. Вони мобілізують наркоманів і чоловіків, які торгують собою. Дідусів теж відправляють у військо, незважаючи на вік.

Цю інформацію підтверджує чергове перехоплення розмови окупантів, яке опублікувала Служба безпеки України. На відео нижче чутно, як російський військовий інструктор скаржиться співрозмовнику на мобілізованих "бійців".

"Ми думали залишити катери біля інституту, я намагався поговорити з їх старшим, там заступник якоїсь дивізії був. Поки я з ним спілкувався, повертаємося, а цей довб*йоб вже якийсь з їх [мобілізованих] типів розбирає катер. Ось, на рівному місці", — повідомив інструктор.

Далі солдат каже, що мобілізовані, про яких йде мова в розмові, готові красти у своїх же. А після цього інструктор повідомив, кого зараз забирають в армію РФ для відправки на війну в Україну.

"Взагалі, набрід. Як сказав полковник, десять днів тому зібрали набрід по всьому Ростову. Там наркомани, діди і повії в чоловічому вигляді".

Нагадаємо, за приблизними оцінками експертів Conflict Intelligence Team, від 20 до 40% контрактників, які брали участь у війні, більше не хочуть повертатися в Україну. З поповненням армії РФ теж має проблеми. Згідно з відомостями української розвідки, росіяни пишуть відмови і навіть калічать себе, щоб не підписувати контракти.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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