На сьогоднішній день жодного з них не змогли притягнути до кримінальної відповідальності.

В російській армії відмовники стають все більш і більш системним явищем.

Про це розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Настоящего времени".

За його словами, відмовники є практично в кожному з'єднанні, яке повернули з України. Вони обчислюються десятками, місцями навіть під сотню і більше.

"За нашими дуже умовними оцінками, приблизно від 20 до 40% тих контрактників, які повоювали в Україні, їх вивели в Росію і готують до нового закидання, відмовляються повторно йти в бій", - зазначив він.

Леваєв зазначив, що поки жодного з тих, хто відмовився повертатися на війну в Україні, не змогли притягнути до кримінальної відповідальності.

Раньше у Міністерстві оборони дали прогноз щодо дій Росії після 9 травня.

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