За словами керівника Офісу президента, потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується.

З Ізраїлю до України вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.

"Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність", - зазначив він.

З 🇮🇱 до 🇺🇦 вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що російські окупанти знищили авто з киснем для хворих на коронавірус.

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