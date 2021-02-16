Бойовики тричі відкривали вогонь.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксували три ворожих обстріли.

Про це повідомляє прес-центр ООС у ранковому зведенні.

Вогонь бойовики відкривали в районі Славного, Опитного та Світлодарська, застосувавши станковий та ручний протитанкові гранатомети й великокаліберний кулемет.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.

З початку доби 16 лютого обстрілів на лінії фронту не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован