Втрат у лавах ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі десять разів стріляли по позиціях Збройних сил України.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Зокрема, ворог вів вогонь в районі населених пунктів Південне, Водяне, Павлополь, Троїцьке, Новоселівка, Авдіївка, Мар'їнка, Шуми, Гнутове, Піски. Застосовувалися міномети різного калібру, гранатомети, кулемети та стрілецька зброя.

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"Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби в районі ООС зафіксовано два ворожих обстріли - поблизу Пісок та Водяного.

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Автор: Юрій Годован