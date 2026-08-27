Сили оборони ракетами уразили командні пункти росіян у Донецьку: Генштаб розкрив деталі

Також уражено зосередження живої сили окупантів у двох районах.

26 серпня та в ніч на 27 серпня підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих об'єктів російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти росіян.

Крім того, у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці в тимчасово окупованому Криму.

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Крім того, як поінформували в Генштабі, уражено зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (тимчасово окупований Крим).

Водночас, як зазначається, за результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афипский" в Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Вчорашня атака Донецька – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня тимчасово окупований Росією Донецьк зазнав атаки. В мережі поширилась інформація, що по місту вдарили 13-ма ракетами "Фламінго".

Моніторингові канали писали про влучання у різних районах Донецька. Найбільше ударів, згідно з їхніми даними, припало на район "Донецьк-Сіті". Також повідомлялося про вибухи поблизу залізничного вокзалу та "Донбас Арени".

Попередньо, мова йшла щонайменше про п’ять ракетних ударів, після яких могла пролунати повторна серія вибухів.

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