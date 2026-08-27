РФ вперше вдарила по Києву ракетою 'Іскандер-1000': що про неї відомо

Дана ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М".

В одному з комбінованих ракетних ударів по Києву цього літа Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Іскандер-1000". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому зазначило, що дана ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М".

"Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723", - йдеться в повідомленні.

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В ГУР наголошують, що в останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні.

"Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах", - йдеться в повідомленні.

ГУР МО України оприлюднило деталі щодо виробництва балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Зазначається, що, ракета 9М723 все ще містить значну частку іноземної компонентної бази. Лише чверть із 140 опублікованих компонентів виготовляється російськими підприємствами, майже половина – 63 - виробниками зі США, по 8 - зі Швейцарії та Білорусі, по 4 - з Німеччини та Тайваню, 3 - з КНР.

Сказано, що в одній з найважливіших складових системи наведення ракети - блоці обробки польотної інформації, отриманої з лазерного гіроскопа, - лише 5 із 43 компонентів вироблені в РФ. Найбільш критичні – мікропроцесор, ПЛІС, пам’ять, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі – американських та тайванських виробників - DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

В ГУР зазначають, що усі ці підприємства мають стати пріоритетом номер один в санкційній політиці цивілізованого світу, адже досвід останніх місяців показав, що жодна країна не здатна забезпечити достатню кількість засобів для збиття десятків балістичних ракет щоночі.

РФ посилює повітряний терор України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна хоче знайти 300 ракет до систем ППО Patriot на зиму.

Він зазначав, що запит від наших Повітряних Сил – 360, але це не просте завданя, коли таких ракет виробляють 600 на рік. При цьому висловив сподівання, що вдасться "знайти ключ до якогось невеликого відсотка від запасів США" - 5% або 10%. Зеленський підкреслив, що Україна готова платити за ці ракети. При цьому додав, що США змогли б оновити свій запас, а наша держава - пройти зиму.

Також президент нагадав, що Україна домовилася з Німеччиною про передачу Україні 600 ракет PAC-2 на 2027-2028 роки. За словами Зеленського, ці ракети також здатні збивати балістику, однак їх треба більше. Крім того, США планують сильно наростити виробництво ракет до Patriot у другій половині 2027 року

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