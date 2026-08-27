Україна - не головна тема: Буданов розкрив деталі візиту директора ЦРУ до Москви

За його словами, серед тем обговорення була війна в Україні, але вона не була головним питанням цієї зустрічі.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавній візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа до Москви та назвав можливі теми обговорення. Про це він сказав в коментарі Новини․LIVE.

Він закликав не робити передчасних висновків щодо мети візиту та дочекатися офіційних коментарів.

"Дочекаємося офіційних коментарів. Наскільки я знаю, це візит, який планувався трошки в іншому місці, був перенесений, і ось він відбувся. Там основні тематики, - взаємовідносини, скажімо так, між двома країнами", - сказав Буданов.

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За його словами, серед тем обговорення закінчення війни в Україні, але вона не була головним питанням цієї зустрічі.

Відповідаючи на припущення, що візит міг бути пов’язаний із попередженням російському диктатор Володимиру Путіну щодо його можливих дій проти країн НАТО, керівник ОП закликав "бути стриманими у публічних висловлюваннях".

Візит директора ЦРУ до Москви – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Реткліфф прибув до Російської Федерації 25 серпня. Це його перша поїздка до Москви з моменту вступу на посаду та візит до Росії найвищого за рангом представника адміністрації Трампа з січня.

Напередодні поїздки Реткліффа США повідомили Україні, що до Москви вирушає делегація високого рівня. А також попросили призупинити удари до від’їзду делегації.

Телеграм-канал Ukraine Context, який називають наближеним до Буданова, уточнив, що українській стороні "відомі окремі аспекти та питання, які обговорювалися в Москві на непублічних переговорах під час кількох не дуже тривалих розмов американської сторони з російськими чиновниками".

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