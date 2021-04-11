Ворог бив із заборонених мінометів та стрілецької зброї.

Протягом минулої доби, 10 квітня, збройні формування РФ на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Від ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ, ще один дістав поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Зокрема, окупанти здійснили обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам'янки – з гранатометів різних систем.

Неподалік Майорського збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець ОС дістав поранення, несумісні з життям. Ще один військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїна госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ дрон противника був вчасно подавлений.

Станом на 7 годину ранку, 11 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров