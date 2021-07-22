Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу в Facebook.
Протягом 21 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
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Біля Мар’їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", – йдеться у повідомленні.
Станом на 7:00 22 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
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