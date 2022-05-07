Перший заступник міністра уточнив, що потенційних диверсантів виявляють кожного дня.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін висловився щодо можливого параду в Маріуполі та можливі диверсії 8-9 травня.

Так, в ефірі всеукраїнського телемарафону Єнін зазначив, що підрозділи системи МВС докладають усіх зусиль для забезпечення безпеки громадян, особливо в період свят.

"Для забезпечення публічної безпеки будуть залучені понад 5 тисяч правоохоронців по всій країні. Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, а тому прошу жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Символічні дати для рф, як червоне для бика, доки весь цивілізований світ згадує жертв війни, росія готується до танців на кістках у Маріуполі. 9 травня для росії не день перемоги, а день великої ганьби", — зазначив Євгеній Єнін.

Перший заступник міністра уточнив, що потенційних диверсантів виявляють кожного дня.

"Буквально сьогодні було затримано одного з колаборантів, який під час тимчасової окупації території Київської області наводив ворога на місця накопичення стратегічних запасів та помешкання учасників АТО/ООС", — розповів перший заступник очільника МВС.

Євгеній Єнін окремо подякував усім свідомим громадянам за співпрацю з правоохоронними органами.

Нагадаємо, в Кремлі анонсували "широке святкування" 9 травня в Маріуполі, але не цього року.

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