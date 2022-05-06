Москва не планує цьогоріч відправляти в оточене місто офіційну делегацію.

Країна-агресорка несподівано відмовилася від параду 9 травня в оточеному окупантами Маріуполі. У Кремлі заявили, що причини такого рішення "зрозумілі".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

За його словами, у Маріуполі відбудеться "широке святкування" Дня перемоги, але це цього року, а коли настане час.

"Цього року (проведення параду в Маріуполі - УНІАН), звичайно ж, неможливо зі зрозумілих причин", – сказав Пєсков.

Водночас прес-секретар Путіна додав, що в українському Маріуполі, ймовірно, "немало росіян буде 9 травня".

"Але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, кілька днів тому чоловікам у фільтраційних таборах навколо Маріуполя оголосили, що їх переодягнуть у військову форму і залучать до параду на честь 9 травня в якості полонених солдатів. Таку інформацію надав радник міського голови Петро Андрющенко. Путін також прагне захопити кілька українських воїнів, які обороняють "Азовсталь", щоб використати їх під час параду. Про це повідомив боєць "Азова" в інтерв'ю німецькій газеті BILD.

В ОП "парад" українських полонених, який планує провести Росія в Маріуполі на 9 травня, назвали "демонстративною насмішкою над Женевською конвенцією". У 2014 році РФ організувала аналогічну "виставу" в Донецьку, а тепер збирається повторити свій військовий злочин.

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