Також повідомляється, що окупанти проводили обладнання своїх позицій біля населеного пункту Калинове.

Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Читайте такожЗагострення на фронті: журналісти показали, що відбувається в передмісті Донецька (відео)Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка окупанти відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних сил України на непідконтрольній Україні території, в районі населеного пункту Калинове.

Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами .

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Автор: Ірина Погоріла