За словами Єрмака, Росія на сьогодні декларує готовність щодо припинення війни, реінтеграції окупованих територій до України та повернення українських громадян, а запропонований план відповідає всім цим критеріям.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він «лежить на столі» та чекає на погодження з боку РФ, як учасниці переговорів в «нормандському форматі».

Читайте такожРадники лідерів "нормандської четвірки" провели зустріч у відеоформатіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему «Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік» 9 березня ввечері.

«Сьогодні в нас є спільна позиція з німецькою та французькою делегацією, та ми чекаємо на таку ж позицію з боку РФ», - зауважив Єрмак і додав: «Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, який запропонований Німеччиною та Францією, допрацьований Україною, і ми вважаємо, що він відповідає духу та принципам «Мінська», він відповідає нормам міжнародного права».

За словами Єрмака, на сьогодні Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій до України та повернення українських громадян, цей план відповідає всім зазначеним критеріям.

«Сьогодні ми маємо чітко сказати: або ми йдемо цим шляхом, або хтось повинен сказати – ми проти цього, ми не хочемо миру в Україні, – і всьому світу буде все зрозуміло», - наголосив Єрмак.

Єрмак зауважив, що він з оптимізмом дивиться на процеси, які відбуваються навколо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Сьогодні ми вважаємо, що з боку Німеччини та Франції в рамках «нормандського формату» був запропонований дуже потужний крок, який сьогодні ми обговорюємо, і я сподіваюсь, який за тиждень чи два тижні буде ще предметом потужного обговорення під час відеоконференції під час «норманського формату» - це так звані кластери, це логічні кроки, які повністю відповідають духу та принципам Мінських домовленостей, які відповідають міжнародному праву та можуть стати, у разі їх узгодження, основою для дорожньої карти», - заявив він.

За словами Єрмака, метою імплементації цієї «дорожньої карти» має стати справжнє встановлення миру на Донбасі, реінтеграція тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також проведення місцевих виборів.

Зустріч "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі

Останній саміт "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся в Парижі в грудні 2019 року. Потім саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.

9 березня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним з лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт буде постійно відкладатися.

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Автор: Костянтин Гончаров