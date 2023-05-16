За його словами, вживання наркотичних речовин у Кадирова вийшло з-під контролю.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров має проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову, відповідаючи на запитання, чому Кадиров так змінився зовні.

За словами Буданова, у Кадирова є "деякі проблеми зі здоров'ям". Втім, є ще один нюанс.

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"Плюс у нього проблеми з надмірним використанням наркотичних засобів, які він повинен був вживати, як допінг, а потім, як знеболювальне. А далі вже виникла проблема", - зазначив Буданов.

За даними очільника ГУР, Кадиров періодично серйозно лікується. Це відбувається у Росії, але лікують маріонеткового лідера Чечні іноземні медики.

Хто ще зловживає наркотиками в РФ?

У нещодавньому інтерв'ю Буданов також заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін має "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", — зазначив Буданов.

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