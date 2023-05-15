"Невигадані історії, про які важко мовчати".

Лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров розповів, що його кінь Зазу, котрий був викрадений в березні цього року, невдовзі повернеться до нього. Прокремлівський політик вирішив поділитися своєю версією історії непарнокопитого на власній сторінці в Telegram.

У першу чергу Кадиров не забув згадати, що Зазу став героїчним конем, котрий ніби першим відчув на собі силу європейських санкцій на початку російсько-української війни.

"Друзі, маю хороші новини! Пам'ятаєте історію з крадіжкою Зазу, мого скакуна, який першим взяв на себе удар європейських санкцій у 2014 році, став жертвою західного свавілля і роки був ув'язнений на одній із стаєнь Чехії? Так от тепер можна розповісти, що ж тоді сталося насправді. Не хвилюйтеся, із Зазу все добре", - написав глава Чечні.

Підданий Путіна заявив, що українські спецслужби самі вийшли на нього з пропозицією викупити коня. Однак версія Кадирова має свій, неоднозначний, вектор розвитку.

"На початку року на мене через посередників вийшли представники українських спецслужб, котрі запропонували викупити Зазу. Вони знали про мою прихильність до скакуна і не помилилися – звичайно ж, я погодився. Чесно кажучи, думав, що Зазу буде передано якось офіційно, зі зняттям з нього санкцій тощо. Але виявилося, що спецслужби мали зухвалий план – вони просто інсценували його крадіжку зі стайні в Чехії в змові з чеськими поліцейськими. Нагадаю, всім тоді здалося дивним, як дорогий скакун може просто зникнути. Виявляється, може", - додав Кадиров.

Голова Чеченської республіки повідомив, що кінь уже їде додому, а також Кадиров назвав ціну, яку віддав нібито за викрадення скакуна.

"Нині Зазу на шляху додому. І обійшлося мені його повернення... увага: 18 тисяч доларів! Так, так, саме на таку суму його тоді оцінили чеські органи правопорядку. Враховуючи його реальну вартість і прекрасний родовід, це справжні копійки! Тож друзі, якщо вам щось треба привезти з Європи, звертайтеся до українських спецслужб. Швидко, професійно, недорого, в обхід санкцій!", - заявив Кадиров.

"Викрадення" коня Кадирова: що відомо

На початку березня 2023-го року чеські правоохоронні органи заявили про викрадення коня Кадирова Зази. Путінський прихвостень "розплакався" у своєму Telegram, і звинуватив у всьому "проклятий Захід".

Кінь відомий тим, що в 2014-му році проти нього ввели санкції. Кадиров купив скакуна у 2012-му році в азартних цілях – для представлення своїх інтересів на найдорожчих скачках світу.

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