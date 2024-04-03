Він сказав, що терміново необхідно, аби в США схвалили рішення про додаткову підтримку для України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що затримка у наданні допомоги Україні від США призводить до наслідків на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в рамках дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

"Кожного дня затримки в ухваленні рішення у Сполучених Штатах стосовно надання більшої підтримки Україні призводить до наслідків на полі бою. Це одна з причин, чому українці не поспішають з боєприпасами і чому вони мають складнощі у боротьбі з росіянами, які перевершують їх з більшою кількістю озброєння і боєприпасів, аніж мають українці", - наголосив Столтенберг.

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У цьому зв'язку, як сказав генеральний секретар Альянсу, союзники НАТО несуть відповідальність, аби ухвалити рішення і забезпечити отримання Україною необхідних боєприпасів, аби мати змогу продовжувати відбивати наступ російських загарбників.

Він сказав, що терміново необхідно, аби в США схвалили рішення про додаткову підтримку для України. На його переконання, Конгрес США здатний схвалити конкретне рішення. Як сказав Столтенберг, коли він зустрічається з конгресменами, ті запевняють, що в Конгресі існує більшість для підтримки України.

Допомога Україні від США - деталі

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що до виборів президента США, які відбудуться у листопаді, ще треба дожити, а допомога від Конгресу потрібна негайно.

28 березня Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який гальмує винесення на голосування запиту адміністрації президента Джо Байдена про виділення додаткової допомоги Україні обсягом близько 60 млрд доларів.

Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Президент України підкреслив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

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